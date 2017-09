El canon digital recauda entre siete y diez veces más que el daño que causa la copia privada en España

La recaudación total que consigue el Gobierno español por el canon digital --la tasa que se cobra a los fabricantes por cada dispositivo para compensar a los autores-- es entre siete y diez veces mayor que el daño económico que causa la copia privada, que se estima en 7,3 millones de euros al año, como se desprende de un estudio elaborado por las asociaciones de productores tecnológicos Digital Europe y Eurimag, y la asesoría Mazars.

En el estudio también se preguntó a los usuarios si habrían comprado los contenidos de no haber tenido la posibilidad de copiarlos. Sólo un 0,69% reconoció que lo habría comprado en el caso de la música, un porcentaje que desciende hasta el 0,55% en películas y series y aumenta al 1,61% con los libros.

Los bajos datos de copia privada recogidos en el estudio de Digital Europe se explican por el concepto de copia privada existente en España. Los requisitos para que se considere como tal a una copia privada son tres: que se realice en el ámbito privado, que proceda de una fuente lícita (no se incluye el 'peer to peer') y que no se distribuya ni haya uso colectivo, según ha explicado Javier Ramírez, vicepresidente de HP, en el evento.