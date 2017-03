Borrar los mensajes enviados de WhatsApp puede ser posible con un plazo de 2 minutos

Es algo que muchos usuarios de WhatsApp llevan pidiendo a gritos desde hace tiempo en la popular aplicación de mensajería instantánea: poder borrar los mensajes enviados, ya sea por error, por un arrepentimiento de última hora o por la mera necesidad de tener la opción de elegir borrarlos en algún momento. Y con ello nos referimos no solo a borrarlo de nuestros 'chats' o conversaciones, –algo que ya existe–, sino también del terminal de nuestro receptor o receptores, incluso habiéndoles llegado el mensaje.

Conscientes de las continuas plegarias al respecto, desde hace tiempo la compañía está estudiando esta posibilidad, que ahora ha vuelto a sonar con fuerza con respecto a su aplicación en un futuro más o menos cercano.

Todo surge al respecto de la información ofrecida por WABetaInfo, un perfil especializado en el análisis de los cambios en las versiones de WhatsApp y sus 'beta', esto es, versiones de prueba. Según estos, será posible borrar mensajes en un periodo comprendido entre los dos primeros minutos transcurridos desde el envío.

WhatsApp changed the limit time to unsend messages: with the new change, it'll be possible to unsend messages sent within 2 minutes!