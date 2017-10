La aplicación de 'streaming' Sky llega a las Smart TV de Samsung

Los usuarios de las Smart TV de Samsung ya pueden descargar desde este viernes la aplicación de Sky, el nuevo servicio de 'streaming' que ha aterrizado en España con 12 de los canales de pago más vistos, el nuevo canal 24h de Operación Triunfo y más de 3.600 horas de entretenimiento bajo demanda.

Los usuarios que contraten Sky en sus Samsung Smart TV podrán disfrutar en exclusiva de la octava temporada de la serie The Walking Dead, así como de sus siete entregas anteriores. Los clientes de este servicio de 'streaming' también tendrán acceso a un catálogo de contenidos como Anatomía de Grey, La Patrulla Canina o Modern Family. Además, a partir de 2018, también podrán ver producciones originales de Sky como Save Me, Melrose y A Discovery of Witches.