Vodafone estrena su propio canal de eSports en Twitch, con programación diaria y mucho humor

Vodafone España ha presentado este viernes su canal 'Esports Vodafone', que se retransmitirá en la plataforma de 'streaming' de videojuegos Twitch y mostrará contenidos formativos, de entretenimiento y actualidad enfocados a la comunidad 'gamer'.

La programación se completará con 'Domingamers', que llegará a mediados de julio, y con el que pretenden hacer más amenas las tardes de domingo; así como con 'A.M.A' (Ask me Anything), un espacio de preguntas y respuestas que tendrá lugar cada 15 días, y con el que los fans y los jugadores ocasiones podrá conocer en detalle cómo es el mundo 'gamer' a nivel profesional.