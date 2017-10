PlayStation inaugura Psiquiátrico VR, un espacio para probar The Inpatient y otros títulos de terror en realidad virtual

PlayStation España, coincidiendo con la celebración de Halloween, ha inaugurado Psiquiátrico VR, un espacio donde los jugadores podrán probar hasta siete títulos de terror en realidad virtual de forma gratuita, como The Inpatient.

La atracción principal de Psiquiátrico VR es la demo de The Inpatient, cuyo lanzamiento se espera para el próximo 22 de noviembre. Los asistentes al evento, situado en el Espacio Montesa, (calle Montesa, 39, de Madrid), se encontrarán con una experiencia "terrorífica" inspirada en la trama y a la ambientación en al hospital psiquiátrico de este juego.

Desarrollado como una precuela de Until Dawn para PS4, The Inpatient pone al jugador en la piel de un paciente de un hospital psiquiátrico que sufre de amnesia. El objetivo principal del 'survival horror' creado por Supermassive Games es que el personaje recupere la memoria y averigüe cómo ha llegado a ese hospital lleno de misterios. Para ello, el jugador deberá usar los mandos PlayStation Move para interactuar con los objetos y personajes del psiquiátrico.

Pero The Inpatient no es la única experiencia disponible para los jugadores en Psiquiátrico VR. Los más seriéfilos podrán adentrarse dentro de una de las series más populares de Netflix, Stranger Things, y experimentar el terror dentro de la propia casa de Will con PlayStation VR.