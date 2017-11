Pedro Duque define el cambio climático desde el espacio: "Estamos usando una pequeña capa de aire de vertedero"

El astronauta español Pedro Duque ha reivindicado la importancia de la Ciencia a la hora de estudiar y combatir el cambio climático y ha afirmado que son los datos que se obtienen desde el espacio los que realmente están mostrando sus consecuencias sobre la Tierra.

"Si estás arriba, en el espacio, y miras hacia abajo, ves que el azul no es, ni por asomo infinito, es una pequeña capa de aire que rodea la atmósfera y que estamos empezando a hacerle perder el equilibrio natural --avisa el ingeniero aeronáutico--. Lo que se aprecia es el volumen tan pequeño de aire que en realidad hay, y se aprecia muchísimo, una vez has visto eso, te das cuenta de que no podemos seguir tirando al aire todo tipo de residuos gaseosos y pensar que no va a pasar nada".