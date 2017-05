El Papa, Trump y Modi, líderes mundiales más seguidos en Twitter en 2017, según un estudio de Burson-Marsteller

El Papa Francisco es el líder mundial más seguido en Twitter, con casi de 34 millones de seguidores acumulados entre sus cuentas en nueve idiomas, por delante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con 30.133.036 seguidores; y del primer ministro indio, Narendra Modi, con 30.058.659 seguidores.

La cuenta no gubernamental más seguida en Twitter es la de Naciones Unidas, @UN, con 338 de las 856 cuentas analizadas en el estudio; mientras que a @BarackObama y @ObamaWhiteHouse les siguen 312 y 254 líderes mundiales, respectivamente. @UNICEF es la segunda organización internacional más seguida y The New York Times (@NYTimes) es el medio con más seguidores. Por último, @Twiplomacy es la octava cuenta no gubernamental más seguida por los líderes mundiales, con 184 jefes de estado y de gobierno como seguidores, por delante de @Reuters y @TheEconomist.