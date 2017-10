Nintendo Switch distribuye la versión 4.0.0 de su sistema, que incluye la grabación de pantalla

Nintendo ha anunciado el lanzamiento de una nueva actualización de 'firmware' para Switch. La versión 4.0.0, que inicia su distribución este jueves, incluye la posibilidad de grabar la pantalla el transcurso de las partidas.

Para grabar la pantalla tan solo hay que mantener presionado el botón de captura presente en el Joy-Con izquierdo, según destaca Nintendo en su web. Esta nueva herramienta permite grabar y guardar vídeos de un máximo de duración de 30 segundos en el álbum de la consola, aunque de momento la grabación solo es compatible con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, ARMS y Splatoon 2.