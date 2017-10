Nintendo Switch contará con protectores oficiales para el 'dock' basados en juegos de la consola

La empresa estadounidense especializada en accesorios Performance Design Products (PDP) ha comenzado a comercializar su nuevo Light Up Dock Shield, un protector para el 'dock' de la consola Nintendo Switch, autorizado por la compañía japonesa, que resguarda el dispositivo y dispone además de una iluminación colorida.

Light Up Dock Shield se coloca sobre el 'dock' de Nintendo Switch, el accesorio con el que es posible jugar en la televisión, y se ilumina a través de un sistema de luces LED personalizable en siete colores diferentes: blanco, rojo, verde, azul, amarillo, agua y violeta.

Este accesorio permite, además, elegir entre 17 variaciones de iluminación y color, así como entre dos diseños diferentes inspirados en videojuegos de la consola de Nintendo, Super Mario Odyssey y Zelda Breath of the Wild, como informa la compañía en su página en Amazon. El Light Up Dock, autorizado directamente por Nintendo, se conecta directamente el 'dock' de la consola a través del puerto USB.