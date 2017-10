La versión para Nintendo Switch de Flat Heroes se presentará en exclusiva en Madrid Gaming Experience

El videojuego Flat Heroes, desarrollado por el estudio Parallel Circles, presentará en exclusiva su versión para la videoconsola Nintendo Switch en el marco de la feria Madrid Gaming Experience, que se celebrará entre los días 27 y 29 de octubre en la Feria de Madrid (IFEMA).

Lanzado en septiembre de 2016 para PC, Mac y Linux a través de la plataforma Steam, Flat Heroes se sumará al catálogo de videojuegos de la consola Switch de Nintendo con una versión mejorada que presenta más contenido y potencia su apartado gráfico. La presentación del juego se realizará en exclusiva durante la Madrid Gaming Experience, donde ofrecerá al público asistente la opción de probar sus nuevos modos cooperativos y enfrentarse a un jefe final que aún no ha sido derrotado, ha explicado la organización de la feria en un comunicado.

Basado en las últimas tendencias de diseño gráfico, Flat Heroes destaca por un estilo visual "único y minimalista". El juego ha recibido premios en certámenes internacionales como A MAZE de Berlín (Alemania), South by Southwest (SXSW) de Austin (Estados Unidos) o AzPlay de Bilbao. Este título ofrece múltiples modos de juego, cooperativo y competitivo para hasta cuatro jugadores, donde la acción es su principal componente.

Flat Heroes ha sido creado por Lucas González y Roger Valldeperas, cofundadores de Parallel Circles, quienes también han formado parte de otros proyectos del sector como Little Big Planet, Limbo o diferentes sagas de videojuegos Lego como Marvel, Dimensions o Jurassic Park. Madrid Gaming Experience ha confirmado la presencia de ambos en el evento, donde contarán con un estand en el área de congreso de Gamelab.

Además, Lucas González dará una conferencia a las 11:30 horas del día 29, en la que relatará a los asistentes toda la aventura que ha supuesto su primer proyecto. Su intervención formará parte del programa de charlas de grandes actores de la industria, donde también participarán Enric Álvarez, del estudio Mercury Steam, que hablará del videojuego Raiders of the Broken Planet, y Luis Castillo, de Neurodigital, que presentará el guante para realidad virtual Glove One.