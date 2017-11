Niantic anuncia el desarrollo de Harry Potter: Wizards Unite, un juego de realidad aumentada al estilo de Pokémon Go

Niantic, empresa creadora de Pokémon Go, ha confirmado el desarrollo de Harry Potter: Wizards Unite, un título de realidad aumentada que llevará al jugador al mundo creado por J.K. Rowling, con un estilo de juego similar al de Pokémon Go.

Por el momento, Niantic no ha revelado cómo será exactamente la jugabilidad de Harry Potter: Wizards Unite. No obstante, los primeros datos ofrecidos por la compañía norteamericana en su comunicado revelan que este título será parecido a Pokémon GO.