Nerea Garmendia habla de las fantasías sexuales de Jesús Olmedo

Nerea Garmendia es una de nuestras actrices españolas más carismáticas, por su naturalidad y por su forma positiva de afrontar la vida, incluidas las adversidades. Para ella de todo se aprende...

El día de la guapa actriz pareja del también actor Jesús Olmedo, su día debe tener 26 horas, porque conjuga a la perfección su faceta como actriz, diseñadora con su gran colección de camisetas y sudaderas con frases de lo más curiosas y su canal de YouTube donde cada lunes sube una receta. Y es que a raíz del personaje que interpreta en Allí abajo, Garmendia se planteó que sus seguidores la conocieran un poco más a la actriz que hay detrás de Gotzone, esa cocinera ruda a la que con tanto cariño interpreta. Desde entonces, lunes tras lunes tiene una cita con sus seguidores y se marca una receta aunque tenga que ser improvisada, un ratito antes a cuando se emitiera Allí abajo.

Además es la reina del selfie, y allí, en un evento realizado en el Centro Comercial La Gavia nos daba los truqui selfies como os contábamos estos días atrás y explicaba que se los ha hecho todos los del mundo...

Garmendia solo tiene buenas palabras hacia su chico, Jesús Olmedo, con el que lleva 9 años juntos y de hecho cuenta que es muy normal porque hay cada cosa por ahí...

La pareja se considera de lo más normal y para ellos, lo mejor es tener un rato para ellos. Nerea Garmendia nos ha contado a esta redacción que ella ya ha colmado todas las fantasías sexuales de su chico con ese cambio de look en el que se ha puesto de rubia, rubia que nada tiene que ver con un cambio de vida.

P: ¿Cómo te ves de rubia?

NG: Yo estoy encantada. Y además es distinto. Hace años me puse de rubia pero no este rubio platino casi blanco. Era más doradete y me teñí hasta la cejas y me quedaba muy mal, te lo digo, muy mal. Y esta vez me quería quitar la espinita del rubio y me dejé la ceja negra y la raíz negra. Y estoy encantada. Mi look nuevo tiene que ver con mi personalidad porque mis cejas son oscuras.

P: ¿Y en casa qué te han dicho?

NG: ¡Uy! Mi chico (Jesús Olmedo) está encantado porque ahora está con una rubia. Ya he colmado todas sus fantasías sexuales si es que había alguna más. Primero estuvo con una morena, luego por exigencias del guión me tuve que poner el pelo rojo, rojo, porque interpretaba a una vampiresa, y ahora una rubia, aunque ya tuvo un intento de... Cada vez que se da la vuelta y me ve, dice "Esta es mi novia". Mis padres no me han visto físicamente porque están en el norte, pero en foto les ha gustado y me han dicho que me ven más jovencita.

P: Y a Jesús, ¿qué estilo le gusta más?

NG: A él le gusta de todas la maneras. Y eso está guay.

P: Nerea siempre se te ve muy feliz.

NG: ¿Es que sabes lo que pasa? Que yo estoy feliz de estar viva, de nutrirme y conocer a gente que me aporta mucho, e igualmente que gente que te aporta poco y saber que no quieres a esa gente en tu vida. De hecho tengo un diseño de camiseta que es 'Aporta o aparta' y es como ver que la vida es muy larga y muy corta como para no vivirla intensamente. Entonces creo que es importante hacer las cosas que te hacen feliz y soy muy de ver el lado bueno de las cosas, disfrutar de cada cosa... Eso no quiere decir que no tengo mis cosas, y si no estoy feliz no lo tengo y no voy sonriendo por ahí como las locas y creo que es necesario estar serio o triste para avanzar.

P: Actriz, diseñadora, te da por hacer selfies... ¿tu día dura 26 horas?

NG: Son cosas que llegan a tu vida. Soy muy culo inquieto. No puedo sentir que un día sienta que lo tire a la basura. Como actriz hago personajes, y en el diseño plasmo ideas. Este año la temática es la salvaje e intento unificar los mensajes, lo bocetamos en una hoja y ya me siento con mi diseñador gráfico para hacerlo real. Y luego ya viene el momento foto, promoción...

P: ¿Y lo de la cocina?

NG: Lo hago justo los lunes antes de la emisión de cada capítulo y luego lo he continuado y entonces aunque no tenga tiempo siempre hago algo. Incluso un día no tenía casi nada y les dije a mis seguidores que hoy decidían ellos qué hacía. Les dije: "yo tengo esto, esto y esto, vosotros decidís", e hicimos pollo, con pera y canela en un taquito mexicano sobre queso de cabra... y estaba brutal.

P: Y entre tanto vídeo... y tantas cosas, ¿qué hueco tiene Jesús?

NG: ¡Ay, mi niño! Se tiene el cielo ganado. A veces me dice: "Nere". Lo de la ropa fue realmente, como plasmar una idea como si hubiera pintado en un lienzo y no sabía que iba a ir a más. Y lo de Gotzone empezó así, sin faltar ni un lunes. Y me encantan mis seguidores, y se merecen todo el respeto.

P: ¿Impone más el hecho de ser actriz que él sea actor como pareja?

NG: A mi me gusta más porque él entiende y acepta horarios... piensa que no tienes un horario estable, mi chico y yo al tener la misma profesión sabemos que vives el carpe diem y que no puede coger unas vacaciones con dos meses de antelación. Es lo bonito, de qué pasará, pero también de esa inestabilidad. Por eso es necesario tener siempre un plan B. Y sí ayuda tener una pareja dentro de la misma profesión.

Jesús y yo somos muy normales, nuestra profesión no rige nuestras vidas, y sabemos lo que es importante para nosotros y no dejamos de vivir y de ser felices por cosas, es decir, un proyecto no te va a cambiar la vida. Yo voy a ser la misma teniendo dos seguidores o tenga dos millones en mis redes sociales. Y en ese sentido, estoy contenta porque estoy con una persona que no tiene un plomazo de eso de decir: "Uf, a ver como se levanta hoy".

P: Jajaja.

NG: Es verdad. Hay mucho de todo en la vida, en todas las profesiones, hay mucho de todo. Y yo estoy con una persona sana, cabal y que me respeta, y eso es muy importante.

P: Venga, entonces, defectos y virtudes tuyos.

NG: Tengo muchos... Soy muy cabezota para bien y para mal. Es un defecto porque soy muy perfeccionista y exigente conmigo misma, no lo soy tanto con los demás porque yo creo que eso me lo tengo que exigir a mi misma y no a los demás. Y luego es una virtud porque, es verdad, que hace que me supere cada día. Para mi no existe el no. No me digas "No se puede".

Y otro defecto que tengo pero que no me gusta nada, y que no me gusta nada reconocerlo y que quiero subsanarlo es la impuntualidad. Me da mucha rabia, y me parece una falta de respeto porque a mi no me gusta que me hagan esperar, pero hay un problema y eso lo he leído y hay una frase que dice que los impuntuales somos personas generalmente positivas y optimistas. Y, ¿por qué somos impuntuales? porque nosotros creemos que vamos a llegar a tiempo.

P: Mira otra frase: "Soy impuntual pero porque creo que voy a llegar a tiempo".

NG: Jajaja. Ves así, surgen las frases. Hoy me ha escrito una cliente para darme una... y luego pongo el nombre de la clienta en la firma de la camiseta. En fin que tengo un planning y creo voy a llegar a tiempo, bien es verdad que google maps me ayuda porque voy apuntando cuanto voy a tardar de aquí a aquí y creo que voy a tardar menos de lo que me dice google maps.

P: ¿Y defectos y virtudes de Jesús Olmedo?

NG: Pues sabe lo que pasa, que después de 9 años sus defectos para mi no son defectos, forma parte de su forma de ser y si seguimos juntos y es porque aceptamos el uno y el otro que es así con esas cosas. Entonces esos defectos son suyos, y que si mañana no los tuviera diría: "¡Ostras! ¿quién es este señor y por qué está durmiendo conmigo?".

P: Jajaja.

NG: Claro, a mi me gusta la gente auténtica y si no tuviera los defecto me haría sentirme muy mal así que ¡benditos defectos! porque yo también tengo los míos y así intentamos mejorar cada día y creo que es importante y tampoco vale eso de "yo soy así y me tienes que aguantar así". Hay cosas que hay que pulir y yo la impuntualidad la quiero pulir. Lo de la cabezonería no puedo porque soy demasiado cabezota como para limarlo.