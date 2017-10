Metal Gear Survive saldrá a la venta el 22 de febrero de 2018 para PS4, Xbox One y PC

Konami Digital Entertainment ha anunciado este miércoles la fecha de lanzamiento de Metal Gear Survive, el próximo título de la popular saga de acción y aventura. Este juego estará disponible en Europa a partir del 22 de febrero de 2018 para PlayStation 4, Xbox One y PC por un precio de 39,99 euros.

La compañía japonesa también ha confirmado en un comunicado nuevos detalles sobre la campaña de reserva de Metal Gear Survive. Los jugadores que reserven el título recibirán un Paquete de Superviviencia con contenido extra adicional que incluye cuatro armas de oro, cuatro bufandas de supervivencia metálicas, una placa 'Mother Base', el accesorio 'Boxman (The Orange)' y dos gestos adicionales y maquillaje de estilo 'kabuki' para el personaje.

Konami anunció en agosto del año pasado el lanzamiento de Metal Gear Survive, el primer título de la saga que no contará con la participación de su creador, Hideo Kojima. La compañía japonesa ya avanzó para entonces las primeras imágenes del juego en un tráiler, que muestra un gran cambio respecto a los demás juegos de la saga no solo respecto a la temática sino también a su protagonista, que en este título no será el popular Solid Snake.