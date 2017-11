Melinda, Bill Gates y la Fundación Rotary, unidos para luchar contra la polio con Peter Pan en Madrid ¿Te animas?

Peter Pan visita a Wendy en Londres y le pide acompañarle a "Nunca Jamás". Wendy y sus hermanos vuelan hasta allí y descubren un maravilloso mundo con piratas, indios, sirenas, hadas y... ¡un malvado pirata con un garfio por mano! ¿Te acuerdas? Después de vivir asombrosas aventuras Wendy y sus hermanos regresan a casa para continuar con sus vidas y para disfrutar de la más extraordinaria aventura: crecer, mientras que Peter... decide seguir en ese mundo resistiéndose a ello, a crecer.

Sin embargo, todos los niños quieren crecer, pero hay muchos que necesitan de nuestra ayuda porque no tienen la posibilidad para ello, ya sea debido a que no tienen recursos o ya sea porque una enfermedad no les deja desarrollarse como deberían, como un niño sin problemas.