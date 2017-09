Mario Rubio, fotógrafo: "Parece que de noche no vemos nada, pero la luz estelar muestra de forma interesante las cosas"

La compañía Honor, filial de la tecnológica china Huawei, lanzó el pasado mes de junio Honor 9, un 'smartphone' que incorpora varias funcionalidades para su cámara de fotos que permite tomar imágenes nocturnas de mejor calidad y resaltar diversos aspectos estéticos en condiciones de baja luminosidad. Para presentar las virtudes fotográficas de este terminal, Honor desarrolló el pasado 19 de septiembre un taller impartido por el fotógrafo especializado en imágenes nocturnas Mario Rubio.

Las claves de una buena fotografía nocturna tienen que ver "con la capacidad de ver luz donde aparentemente no la hay", explica Rubio, en declaraciones a Portaltic. Muchas veces, la cámara "ve más" que la persona que la maneja, ya que va acumulando la luz de varios elementos luminosos del ambiente, como las estrellas o la luna, "y al final acaba mostrando algo que el ojo por sí mismo no es capaz de ver", detalla el fotógrafo.

"A menudo pienso que la noche es más rica en colores que el día". Esta frase del célebre pintor Vincent van Gogh resume, para Rubio, las ventajas de la fotografía nocturna frente a la diurna. "Parece que de noche no vemos nada, pero la luz estelar hace que veamos las cosas de manera bastante más interesante", resume, destacando que por encima de todo, le atrae la fotografía de paisajes nocturnos, ya que "el cielo se tiñe de colores que por el día no están y las nubes adquieren formas con larga exposición en fotografía que por el día no vemos".