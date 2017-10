Madrid Gaming Experience contará con 300 máquinas recreativas y consolas en su zona RetroWorld

El apartado de Madrid Gaming Experience dedicado al videojuego y la informática clásica, denominado zona RetroWorld, duplica sus puestos de juego este año con más de 300 máquinas entre consolas, recreativas y pinball para el disfrute de toda la familia.

Como ejemplo se encuentra la española Overkal o las TV-Game 6 y TV Racing 112, fabricadas por Nintendo años antes del lanzamiento comercial de NES. Contará también con nuevos juegos realizados para máquinas clásicas, como el celebrado 'The Sword of IANNA' (desarrollado por RetroWorks) o 'Beekyr Reloaded' y 'Vortex Attack' (de la compañía Kaleidogames).

La zona Game traerá al evento los títulos más novedosos para Xbox One X y Xbox One S. Uno de los grandes atractivos para los asistentes es la posibilidad de probar la nueva 'Xbox One X' antes de su lanzamiento y jugar, entre otros, a títulos como 'Assassin's Creed Origins', 'La Tierra Media: Sombras de Guerra', 'Forza 7' o 'The Evil Within 2'. Además tendrán la oportunidad única de disfrutar de la versión beta de 'Dragon Ball FighterZ'.