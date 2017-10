Madrid Gaming Experience cierra su 2ª edición con más de 104.000 asistentes

Madrid Gaming Experience (MGE), la feria del videojuego y el entretenimiento digital que organizan Ifema y GAME, se ha consolidado en esta segunda edición como uno de los principales encuentros de ocio 'gamer' y cultura popular en España, con más de 104.000 asistentes en sus tres jornadas.

La presente edición ha contado con una extensión de 36.000 metros cuadrados en la que se han desplegado más de 1.200 puestos de juego con los principales títulos del mercado, como NBA 2K18, Super Mario Odyssey, The Inpatient, Bravo Team, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, Destiny2, FIFA18, Hearthstone o Raiders of the Broken Planet, lo último de Mercury Steam.