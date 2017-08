Los osos Kodiak de Alaska están abandonando sus icónicas fuentes de salmón por culpa del cambio climático

Los osos pardos Kodiak ('Ursus arctos middendorffi') de la Isla de Kodiak, en Alaska, están abandonando sus icónicas fuentes de salmón por culpa del cambio climático. En su lugar, están sustituyendo este alimento por bayas del Saúco rojas aún sin madurar con motivo de la interrupción del ecosistema, según una investigación llevada a cabo por biólogos de la Universidad Estatal de Oregon, de la Estación Biológica Flathead Lake de la Universidad de Montana y del Refugio Nacional de Vida Silvestre Kodiak.

"Antes de ese verano, encontramos arroyos que estaban repletos de miles de cadáveres de salmón triturados", afirma el investigador postdoctoral en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de OSU, Will Deacy, autor principal del estudio, cuyos resultados han sido publicados esta semana en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'. "En 2014 y de nuevo en 2015, nos sorprendió encontrar una escena tan diferente, había montones de cadáveres podridos e intactos que habían muerto después de desovar en lugar de ser asesinados por los osos", relata.