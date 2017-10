Kaspersky Lab compartirá el código fuente de su 'software' con terceros para revisar y verificar su fiabilidad

La compañía de ciberseguridad Kaspersky Lab compartirá el código fuente de su 'software', incluidas actualizaciones y reglas de detección de amenazas, con la comunidad de seguridad, con el objetivo de implicar a terceros en el proceso de validación y verificación de la fiabilidad de sus productos. Esta medida forma parte de su Iniciativa de Transparencia Global, anunciada este lunes por la empresa rusa.

El presidente y CEO de Kaspersky Lab, Eugene Kaspersky, ha declarado que "la balcanización de Internet no beneficia a nadie excepto a los ciberdelincuentes". El máximo responsable de la firma rusa ha lamentado que las alianzas público-privadas "no funcionan como deberían", así como que los intentos de introducir las fronteras nacionales en el ciberespacio "son contraproducentes y deben detenerse". Así, con la Iniciativa de Transparencia Global pretende de mostrar que su empresa no tiene "nada que ocultar" y "superar la desconfianza".