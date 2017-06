José Ángel Ávila Rodríguez es uno de los muchos ingenieros españoles que han tenido que desarrollar su carrera profesional fuera de España. En su caso, salió para completar su último año de carrera con una beca Erasmus en Austria. "Además de la crisis que en esos años comenzaba a asomarse, la navegación por satélite (Galileo) no hacía más que empezar a dar sus primeros pasos en Europa y en España no encontré posibilidades de desarrollar mis conocimientos", explica.

"En cuanto Galileo sea operacional en 2020 --desde finales de 2016 ya ofrecemos los primeros servicios--, y los consumidores vean que la calidad y fiabilidad del sistema europeo son comparables, si no superiores, a los de GPS, dejaremos de ser el hermano menor de GPS y empezaremos a ser llamados por nuestro propio nombre", agrega Ávila en una entrevista concedida a Portaltic.

"Cuando miro alrededor y pienso en los mejores compañeros de la promoción, una gran mayoría acabamos fuera de España", asegura Ávila, quien cuestiona la eficiencia del sistema educativo español, al ver que después de la gran inversión que supone educar a ingenieros y prepararlos para estar entre los mejores, muchos acaban sirviendo en otros países o en compañías no españolas.

Ávila advierte de que "la gente no es consciente de que una parte importantísima de las infraestructuras de comunicaciones, de energía, de seguridad y bancos dependen hoy en día de la tecnología de navegación por satélite". De esta forma, incide en que la independencia de Galileo es tan importante para Europa como la independencia energética "para asegurar que los valores europeos puedan ser defendidos sin tener que estar a la merced de terceros países".

La privacidad es uno de los temas que genera mayor conflicto, sobre todo cuando hablamos de activar la geolocalización en las 'apps' o los dispositivos móviles. En este punto, Ávila asegura que Galileo "es lo más privado que se pueda uno imaginar". "Los satélites mandan señales como los faros en el mar emiten luz, y es a partir de la diferencia de tiempos entre la transmisión y la recepción de varios satélites (como mínimo cuatro) que el usuario pueda triangular y calcular su posición y su tiempo. El sistema, como tal, no tiene acceso a la información sobre dónde esté el usuario. Que el usuario quiera compartirlo usando otros medios es una cuestión diferente", detalla.

El premio de la Oficina Europea de Patentes, otorgado el pasado 15 de junio en un acto en Venecia (Italia), prevé ser solo un refuerzo de prestigio y proyección mediática para el proyecto que colidera Ávila Rodríguez. "La misma prisa que teníamos antes la vamos a tener ahora; este premio no va a cambiar nada en ese aspecto", explica Ávila, preguntado por un posible 'empujón' al proyecto gracias al galardón que pudiese acelerar plazos. No obstante, reconoce que ser reconocido como el mejor inventor europeo de 2017 "favorece y ayuda a hacer entender a la gente de la calle el importante valor que tiene la navegación por satélite en general, y en particular, Galileo".