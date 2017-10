Investigadores de la 'Selección Española de Ciencia' alertan: "Estamos criando huérfanos científicos"

Ponen a la ciencia como ejemplo de unidad y diálogo: "Esta selección española es una selección que suma, que nos hace trabajar en grupo, este es el mensaje"

Josep María Trigo habla de "la gran paradoja del siglo XXI en España", que a su juicio es la marcha de "los jóvenes más brillantes" fuera del país porque el sistema no les ofrece la posibilidad de quedarse si estos deciden hacer un doctorado. "Estamos criando huérfanos científicos", ha lamentado el investigador, que reconoce, a pesar de ser uno de los 13 seleccionados de este grupo de 13 científicos, sentirse "triste" por ver cómo "pierde" a sus "mejores investigadores jóvenes".

Igualmente, Trigo ha criticado los requisitos que han de tener los centros de investigación y los grupos de trabajo para obtener becas y financiación. Según ha denunciado, su grupo (Grupo de Meteoritos, Cuerpos Menores y Ciencias Planetarias en el ICE-CSIC) fue penalizado por ser "pequeño" y está formado por estudiantes que no tienen "ningún tipo de contrato laboral".

"Las dificultades son enormes, hay mucho apoyo a los grandes centros de excelencia, pero hay otros centros --que son de excelencia pero que no cumplen esos requisitos, en los que en vez de haber 10 investigadores principales, hay 9 o 8-- que se quedan fuera de ese sistema", ha lamentado el científico, que también ha hecho hincapié en la "ridícula" cantidad económica que se destina a I+D+i en España y en la "dispar" distribución de esta financiación y de las becas. Según ha añadido, él mismo ha intentado denunciar esta situación.

Otro de los seleccionados de esta élite de 13 científicos españoles es Concha Monje, que también se ha pronunciado sobre este tema. "Me considero una de esas personas que ha sufrido ese periplo", indica Monje en referencia a la marcha al extranjero. No obstante, piensa que ha tenido "suerte" por acabar trabajando en España, en el Robotics Lab de la Universidad Carlos III de Madrid. Monje es responsable del único robot humanoide español.

"Es una pena porque se ha invertido muchísimo dinero en su formación y esta gente está trabajando fuera de Europa con conocimientos que han mamado de aquí y hay que hacerlo mirar", ha advertido la ingeniera, que no obstante, ha destacado el "esfuerzo" de su grupo de trabajo para conseguir estar a una "buena altura" a nivel competitivo frente a "potencias en robótica" como Japón, si bien ha atribuido sus avances a la "financiación de fuera".

Del mismo modo piensa Guillem Anglada-Escudé, astrofísico que lideró el grupo que descubrió Próxima B, el planeta de fuera del Sistema Solar más cercano a la Tierra. Para este científico, el "problema" reside en la "situación estratégica" del sistema que, a su juicio, no está pensada para el "largo plazo", pues considera que el dinero "se está tirando a la basura" cuando se conceden muchas becas que son de corta duración.

Por otro lado, ha reivindicado un mayor reconocimiento por parte de las instituciones hacia la ciencia y los científicos y ha aplaudido esta iniciativa de la Selección Española de Ciencia. "Cuando hay iniciativas de este tipo, no hay que oponerse nunca --ha dicho-- Si no hacemos un poco de show tampoco vamos a llegar a ningún sitio". En este sentido, no sólo ha criticado el escaso reconocimiento a la ciencia, sino también en el ámbito de la cultura y, en general, en "todos los niveles".