La seguridad de los dispositivos empieza siempre con una buena contraseña. Para evitar cualquier intrusión no deseada, es vital que se cambien las claves cada cierto tiempo, que no se utilice la misma para distintos servicios y que tenga poco que ver con el usuario para que sea más difícil de adivinar.

No obstante, estos tres pasos no garantizan la construcción de una contraseña totalmente segura. Una clave casi invulnerable no solo es difícil de elaborar, sino también de recordar, y más si se construye una para cada servicio. Por ello, desde Internautas.org recomiendan seguir estos sencillos trucos para generar contraseñas elaboradas y poder recordarlas con facilidad.