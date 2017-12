La Inteligencia Artificial cambia e influye en la forma en que las personas se entretienen y consumen ocio

La inteligencia artificial (IA) está presente en todos los ámbitos de la vida, incluido en el del entretenimiento, donde ha modificado la forma en que las personas se entretienen y consumen ocio, un tema que Intel ha situado en el centro del debate este viernes, en su evento 'El futuro es hoy'.

Los videojuegos tampoco escapan del alcance de la IA. El consultor y experto en videojuegos Ramón Nafria, refiere la evolución de la aplicación de la inteligencia artificial en esta otra forma de ocio, desde la presencia más o menos aleatoria de enemigos bastante planos y previsibles en videojuegos como 'Comandos', hasta una interacción más real, donde la IA aprende de los movimientos del jugador, como en 'Raiders of the Broken Planet', donde es fácil confundir la máquina con otros jugadores.

La mentalidad que se encuentra en los usuarios de tecnología implica que "si me ayuda en mi vida y me ahorra tiempo, acepto" unos términos de uso que no se han leído, como expone el CEO de Sherpa. Una mentalidad que no está lejos de la que se tiene a la hora de adoptar tecnología. Como señala Nafria, "cuando el público empieza a usar la tecnología y ve que funciona, se deja arrastrar".