Honor 9 y el fotógrafo Marco Rubio lideran un taller para enseñar a tomar buenas imágenes nocturnas con el smartphone

La utilización de un trípode, el ajuste del tiempo de exposición o el uso del flash solo cuando es necesario son algunas de las estrategias para la toma de imágenes por la noche con el 'smartphone' que recomienda seguir el especialista en fotografía nocturna Mario Rubio, en un taller organizado por la compañía Honor en Madrid.

La fotografía se ha convertido en una de las principales formas de comunicación en el día a día, pero no siempre es fácil capturar el momento, sobre todo si la luz no acompaña o es de noche. En estos casos, la técnica puede ser compleja, lo que puede hacer que muchas fotografías nocturnas no transmitan lo que su autor está viendo en realidad con sus ojos, como ha explicado la filial de Huawei a través de un comunicado.