Hard Rock Café posiciona a Madrid entre los 12 más importantes del mundo

Hard Rock Café Madrid está de enhorabuena y sus comensales todavía más. El restaurante de Madrid ha sido elegido junto a otros once más para vivir una nueva experiencia culinaria con Test de Kitchen. Florencia y Lisboa completan las tres capitales europeas donde se apuesta por los productos locales de cada región.

Durante los próximos meses los usuarios podremos opinar sobre la experiencia vivida que ha sido presentada a lo grande y done hemos hablado con David Pellow, Vicepresidente de Operaciones de Hard Rock Europa de esta nueva estrategia de Test Kitchen.

DP: Yo creo que hay que remontarse exactamente a ese 1971en el que solo había un único restaurante que estaba ubicado en Londres donde la gente hacía cola que doblaba a la vuelta de la esquina en el barrio de Old Park Lane donde se comía la mejor hamburguesa entonces. Y aquí estamos, han pasado 46 años y estamos en Madrid con el lanzamiento de Test Kitchen.

DP: Menos mal que es una visita obligada. Yo creo que lo que hemos hecho es labrar una reputación a lo largo de esos 46 años de historia y yo creo que se debe a que es un sitio divertido para una pareja, para un empresario, para un hombre de negocios, para una familia y tenemos ese lema, ese eslogan a nivel internacional que se ve en todas las paredes de los locales: "Love all serve all", que es "Amar a todos y servir a todos", yo creo que eso define nuestro comportamiento y nuestro éxito de crecimiento exponencial a nivel mundial y en Europa. Hemos tenido muchísimo éxito estableciendo Hard Rock Café en Madrid, Roma, París, en Londres y además en las ciudades más pequeñas... no nos quedan muchas ciudades para expandirnos.