HP muestra cómo su solución de impresión 3D está revolucionando la fabricación industrial

HP ha mostrado el impacto que la impresión 3D tiene en la fabricación industrial, en el marco de Barcelona Industry Week, un evento que reúne en el recinto Fira de Barcelona Gran Via varios salones que giran en torno a la transformación industrial utilizando las nuevas tecnologías.

La compañía HP participa en el 'In(3D)ustry From Needs to Solutions', uno de los salones de la feria, en donde ha presentado su apuesta por la transformación digital de la fabricación industrial y cómo la solución de impresión HP Multi Jet Fusion 3D, desarrollada en el Centro Internacional de HP en Barcelona (Sant Cugat del Vallés), está revolucionando el sector.