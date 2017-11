Google y Facebook introducen en sus servicios indicadores de veracidad para identificar las noticias de calidad

Las compañías Google y Facebook han anunciado este jueves la implantación de un indicador de veracidad para los artículos periodísticos difundidos a través de sus respectivas plataformas. Este servicio ha sido desarrollado por el consorcio internacional Trust Project, y ofrece al usuario información relativa al medio responsable del contenido publicado.

Facebook probará este nuevo servicio con un pequeño grupo de medios, con el objetivo de expandir su número en los próximos meses. Google ha concretado que entre las cabeceras participantes se incluyen la BBC, dpa, The Economist, The Globe and Mail, Hearst Television, Mic, La Repubblica, La Stampa, The Washington Post y The New York Times, entre otros.