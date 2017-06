Google anuncia que Chrome bloqueará anuncios molestos a partir de 2018

Google ha anunciado que su navegador Chrome empezará a bloquear anuncios molestos, tanto en ordenadores como en móviles, a principios de 2018, siguiendo las directrices de la 'Coalition for Better Ads'.

Para discernir los anuncios que merecen ser bloqueados o no, Google se ha unido a la 'Coalition for Better Ads', una coalición de empresas estadounidenses cuyo objetivo es luchar contra la publicidad intrusiva en Internet. Este grupo publicó una serie de reglas a seguir para generar una publicidad online responsable, directrices que Google usará para su bloqueador.