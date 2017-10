Facebook probará un sistema de suscripciones para la lectura de artículos periodísticos de pago desde su muro

La red social Facebook ha anunciado que comenzará a realizar una prueba en su sección de noticias Instant Articles en la que añadirá a su plataforma un muro con contenidos de pago por suscripción de un grupo de editores de medios de comunicación de Europa y Estados Unidos, como ha anunciado la compañía a través de un comunicado.

Instant Articles mostrará una petición de pago a los usuarios no suscritos cuando quieran acceder a una publicación de uno de los editores de la iniciativa. Dentro de los medios participantes, se encuentran firmas tan reconocidas como The Washington Post, Bild, The Economist, La Repubblica, Le Parisien, Spiegel o The Telegraph. En estos casos, Facebook ofrecerá la posibilidad de suscribirse desde la propia página del medio de comunicación.