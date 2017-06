España y Portugal están trabajando en la creación de un nuevo centro de investigación para el Océano Atlántico. Según un comunicado del Ministerio de Economía español, en una reunión en Gran Canaria para evaluar sus sistemas I+D+i, los dos países han discutido sobre cómo incrementar su cooperación en torno al AIR Center (Atlantic International Reseach Center), un nuevo centro internacional de investigación distribuido.

Según Economía, tras el encuentro se realizará un White Paper 'Towards a Science and Technology Agenda for an integrative approach in Atlantic regions through North-South Cooperation', que recogerá las fortalezas para sentar las bases del nuevo centro de investigación internacional que se construirá a partir de infraestructuras ya existentes en las Azores.