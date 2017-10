Encuentran fósiles de hace 12 millones de años en edificios modernistas de Barcelona

Las fachadas de edificios modernistas como el Palacio de Justicia, la Aduana y la casa Pascual i Pons, obras del arquitecto catalán Enric Sagnier ubicadas en Barcelona, albergan un nuevo icnotaxón --madriguera fósil que dejó un organismo vivo-- de hace 12 millones de años, hallazgo que supone el primero descrito en un edificio modernista en Cataluña, pero también de toda Europa.

La icnología es una disciplina de la paleontología que estudia las trazas o huellas fósiles que ha dejado la actividad de los organismos en el pasado. Esas trazas fósiles o icnotaxones --antiguas madrigueras, huellas de dinosaurios, etc.-- pueden revelar algunas incógnitas sobre las características del organismo productor y el paleoambiente en que habitaba hace millones de años.

'L. montjuichensis' y otros icnogéneros similares ('Ereipichnus' o 'Eklexibella') se agrupan dentro de lo que se conoce como trazas fósiles aglutinadas. Todos estos icnogéneros --madrigueras simples y cilíndricas-- se caracterizan por presentar una pared o revestimiento exclusivo que puede estar formado por diferentes tipos de materiales --de origen orgánico o no-- como, por ejemplo, foraminíferos, restos de moluscos, artejos de crinoideos o incluso restos esqueléticos de peces. En el caso de 'L. montjuichensis', por primera vez se ha constatado que ese revestimiento está únicamente formado por litoclastos (sobre todo, pequeños fragmentos de cuarzo) dispuestos de una manera caótica.

"En nuestra opinión, si consideramos el enorme patrimonio arquitectónico de la ciudad de Barcelona, modernista o no y construido o no con la piedra de Montjuïc, y con el suficiente tiempo de estudio, no sería descartable hallar otros icnotaxones e incluso localizar nuevos ejemplares de 'L. montjuichensis", apunta Alejandro Belaústegui, que espera que este trabajo "sirva de acicate para futuros estudios similares y que se ponga de manifiesto la importancia de estos singulares 'afloramientos' urbanos".