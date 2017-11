Encuentra la magia esta Navidad con la vuelta del Circo Mágico

CHANCE

Cada vez que ves el cartel del libro de la sabiduría del Circo Mágico o cada vez que escuchas su cuña en la radio, te capta, te embelesa... y comenzar teniendo 70.000 entradas vendidas a un mes vista de comenzar y tener prácticamente todo vendido hasta el 22 de diciembre, es sinónimo de éxito asegurado. Y es que cada año Productores de Sonrisas se supera... pero es que Manuel González Villanueva y sus hermanos, Rafa y María es que lo viven de verdad. Al igual que su director artístico, Suso Silva, director y creador también de Circo de los Horrores, todos han formado un gran equipo.

125.000 entradas fueron vendidas el año pasado en su espectáculo Circo de Hielo. Sin tener nada que ver por completo al del año anterior, el libro de la sabiduría promete ser los sueños de un niño y los sueños de un mayor...

Está previsto que más de 200 mil personas acudan a ver el Circo del Sol, más 70.000 al circo Price más el resto de circos de la zona, convierte a el circo en uno de los mejores planes de Madrid con suficiente demanda y suficientemente comprometida, que por el circo en Madrid pueden pasar más de 500.000 personas. Y en esta ocasión Circo mágico se traslada a Ifema, del 6 de diciembre al 28 de enero y solo va a estar en Madrid, acoge este año la gran carpa del circo mágico entre los pabellones para comodidad de llegar en transporte público o en coche.

MANUEL GONZÁLEZ: "La familia lo que busca es pasárselo fenomenal, acceder a un mundo paralelo de humor, belleza y riesgo, es indispensable pase el tiempo que pase, sea una propuesta, contemporánea moderna... Vamos a tener riesgo, el vestuario, nuestro narrador que es un árbol viejo, un animaltronic, vamos a intentar ampliar el escenario y es que vamos a intentar que toda la carpa del circo sea un planetario y que tenga una parte didáctica, pero no queremos que el niño sea un mero espectador sino algo más. Vamos a intentar contar la historia de los planetas, de las constelaciones, todo eso, que en nuestra cabeza de Productores de Sonrisas hemos decidido que es el origen de la magia. O sea, nuestro mago llegó de las estrellas y así empezó la magia en el mundo. Seguramente otros tendrán otra versión, pero a nosotros es la que nos aparece más atractiva y que encaja con el mundo que hemos creado".

CHANCE: ¿La gente no va a pensar que es lo mismo? No le va a tirar para atrás, porque visto uno, visto todo...

MANUEL GONZÁLEZ: Pasaba en Price, yo me obcequé en que tenía que ser Navidad Price, porque es un momento muy mágico como para que no se le dé ese nombre. Año tras año fue creciendo. Tú nos has visto y no todo es infinito pero si que nos cuidamos. Hemos tenido la mejor rueda de la muerte, pero si un número se ha hecho en 2002 ya nos cuidamos que no se vea hasta varios años después. De todas forma, el director es diferente, el clown es diferente, que es el que te da el sabor porque hay algunos que tienen una personalidad muy marcada y son los protagonistas del show. Circo del hielo es lo más extremo que hemos hecho pero es imposible que sea como Circo Mágico, puede que un día nos agotemos... Hasta entonces todavía queda bastante carrete. Si tu ves la historia del Circo del Sol, ellos lo cuentan y vivieron una época de crisis, porque estaban agotados y no sabían que le podían ofrecer al espectador.

Hay mucho público para la magia. Madrid está siendo la ciudad de la magia por excelencia a excepción de Las Vegas. Está Tamariz, está Jorge por aquí, está el Mago Pop y está Harry Potter. ¿Hay alguna ciudad que tenga tanta magia?

CH: Y con tanto mago, te ha quedado alguno para rescatar?

MG: Es que no tiene que ver tanto con eso. Nosotros hemos ido a lo que pensamos que puede ser el origen de la magia, que está en los astros, en los planetas, en las pócimas, en los hechizos, en las hadas y las faunos. Hay un espectáculo de magia en Alemania, Hans Klok, que puede ser el mejor mago de aparatos, de grandes ilusiones (que son las cajas) que puede haber donde hasta tres chicas desaparecen. Y con todo el respeto a la magia a mi no me interesa eso en este espectáculo. A mi me interesa muchísimo más irme para atrás hacia el origen de la magia, aunque no sea el real pero es nuestro origen de la magia. Y va a ser muy chulo, va a ser muy mágico. No ensayamos, dudamos, y veremos que sale.

MANUEL GONZÁLEZ: "LO QUE HACE FALTA, ES LO QUE TIENE EL MUNDO DEL CIRCO, ESTAMOS MUY UNIDOS Y LUCHAMOS POR TENER Y POR DAR GRANDES ALEGRÍAS"

CH: ¿Quién va a ser el clown?

MG: David Vasallo. Curiosamente vamos en contra del circotradiconal hemos rescatado al clown del circo tradicional, del ringling brothers que acaba de echar el telón después de casi 150 años en escena, que es el circo americano de tres pistas y yo he estado allí. Ellos además de ser un circo son una gran corporación, que llevan el Disney on Ice, Monster Jam... Es el gran clown más joven que hay, quiero decir, que los grandes clowns son como el buen vino y este tiene 38 años. Es el sucesor de todos los grandes que, no es que empiecen su ocaso, porque un clown con 60 años es impresionante; lo que pasa es que tienen menos fuerzas, y no pueden hacer 80 funciones en un mes, que es lo que vamos a hacer... Te pueden hacer tres un día, pero el día siguiente pasa factura.

David es el gran clown del futuro, y me alegro que se haya fogueado en Ringling y aprendiendo, porque cuando te enfrentas a 40.000 personas aprendes. Tiene un bagaje muy bueno. Hemos tenido grandes clown, y David, ahora es la figura que nos faltaba. Sí que es cierto que le hemos dicho: "Olvídate de lo que has hecho hasta hora porque eres un bufón y vas a ser la nota discordante del Circo Mágico". Lo que puede pasar con el clown que tan pronto es la estrella, o es la persona que pasa desapercibido, pero sí que es cierto que hemos logrado con la estética que hemos creado que no dé miedo.

Pero cuando Suso Silva está por medio, sabes que siempre existe mucho humor. Es muy importante la historia y es indispensable el humor. Aunque hay una tendencia que está saliendo en Europa en la que se olvidan de que tengan las tres claves de humor, belleza y riesgo.

P: ¿Qué es lo que más te gusta del show?

MG: Mira a mi los antiguos me dicen y me decían en Price, y tengo un amigo que es Rocamora que me dice: "No me cuentes historias, ¿cuál es la atracción?" y le diría: "Todo el Circo Mágico". Antes eran los tiempos de Pinito de Oro y que, pobrecilla, acaba de fallecer, pero ya no hay una Pinito de Oro. Yo sería feliz si existiera una Pinito de Oro, porque a lo mejor haría un espectáculo alrededor de Pinito, pero no es así y ahora todas las compañías saben que lo importante es el grupo. No concebimos una estrella por encima de todos. En este no sé si la estrella es el payaso, o si es el mago, o si es el árbol, no sé de qué va a hablar la gente. No sé si la gente va a hablar de los faunos, hadas... no lo sé.

Yo lo que pienso es que cuando abramos el 6 de diciembre que le encante Circo Mágico como Circo de Hielo y que disfruten tres generaciones, que parece que es muy manido, pero es la realidad, que todos disfruten. Cuando lo veas me lo dices.

P: ¿Quién hace los vestuarios?

MG: Pues Nuria Manzano que es del equipo de Productores de Sonrisas desde hace 6 o 7 años y lleva mucho tiempo haciendo trajes de circo y conoce muy bien la técnica. Y también me gusta destacar a Juanjo Llorens, triple premio Max de iluminación... y eso que en el primer show quiso abandonar y le dije: "No te vas, ya no hay tiempo", porque pensaba que él no era incapaz de iluminar circo. Y ahora gran parte de nuestro show es la luz. Un total de 250 personas, entre equipo, sala, taquillas y puesto que hacen que todos vayamos a disfrutar con Circo Mágico.