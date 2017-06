Electronic Arts anuncia 'Need for Speed Payback', que saldrá a la venta el 10 de noviembre

Portaltic/EP

La saga de videojuegos de conducción 'Need for Speed', de Ghost Games y Electronic Arts, tendrá unan nueva entrega el próximo 10 de noviembre. 'Need for Speed Payback' se presenta como una aventura que incluirá misiones, carreras, persecuciones policiales y muchas opciones de personalización.

Tal y como lo ha definido Electronic Arts a través de un comunicado, el nuevo título de la saga será "un auténtico 'blockbuster' con una apasionante historia de traición y venganza".

El productor ejecutivo del juego, Marcus Nilsson, afirmó que con este título se ha conseguido "una personalización más profunda, una gran gama de coches, carreras intensas y persecuciones en un mundo abierto". "La historia, los personajes, la variedad de misiones o la acción al límite son algunos ejemplos de lo que creemos que debería ser un título de acción y conducción", continuó.

En Fortune Valley, el jugador controlará a tres personajes diferentes unidos por la venganza contra 'La Casa', un malvado cártel que gobierna esta ciudad de casinos, criminales y fuerzas policiales. Tyler, el 'Piloto'; Mac, el 'Showman', y Jess, la 'Especialista' se enfrentarán a numerosos desafíos para ganarse el respeto de los bajos fondos. El jugador podrá 'tunear' vehículo o pasar horas convirtiendo una chatarra en un supercoche.

PROMOCIONES Y REGALOS EXCLUSIVOS

EA ha confirmado que los usuarios que reserven ya el videojuego, obtendrán el 'Need for Speed Payback Platinum Car Pack', que contiene en exclusiva cinco coches: Nissan 350Z, Chevrolet Camaro SS, Dodge Charger R/T, Ford F-150 Raptor y Volkswagen Golf GTI Clubsport; cada uno de ellos vendrá con el humo azul de rueda Platinum incorporado.

También será posible adquirir edición 'Deluxe' de este juego, que ofrecerá tres días de acceso anticipado al videojuego completo, junto a una gama de piezas de personalización exclusivas, como la matrícula 'Deluxe Edition' o el color 'NOS', descuentos dentro del juego o un bonus de reputación, entre otras ventajas.

Asimismo, los jugadores que dispongan de una suscripción a EA Access y Origin Access tendrán acceso anticipado a 'Need for Speed Payback', ya que podrán jugar durante diez horas a partir del 2 de noviembre. Además, recibirán un 10% de descuento en la compra de la edición digital del videojuego.

'Need for Speed Payback' estará disponible en todo el mundo a partir del 10 de noviembre en Xbox One, PlayStation 4 y a través de Origin para PC.