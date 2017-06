EA ha anunciado la presentación de varios videojuegos que inaugurarán el EA PLAY, su conferencia particular que se celebrará en Los Ángeles del 10 al 12 de junio, en el marco del E3. El evento inaugural de la conferencia, Live @ EA PLAY, mostrará nuevos detalles de seis esperados títulos de la empresa, y "algunas sorpresas más", como adelanta la compañía.

Otro de los grandes protagonistas en el evento de EA será Need for Speed Payback, anunciado hace una semana con la publicación de un tráiler. La empresa estadounidense no ha adelantado mucho sobre lo que se podrá ver sobre este juego en la conferencia, aunque se espera que la nueva entrega de la saga automovilística presente nuevos detalles las batallas de coches y el 'estilo blockbuster' que le caracteriza.