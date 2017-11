Determinan la causa de muerte de Chopin gracias al análisis de su corazón, conservado en un frasco con coñac

Este diagnóstico, publicado recientemente en el ' American Journal of Medicine ', es la última y más convincente incursión en la prolongada disputa sobre la probable causa del lento declive y posterior muerte del artista.

Según 'The Guardian', el líder del equipo de científicos, el profesor Michael Witt, de la Academia de Ciencias de Polonia, explicó a 'The Observer' que ni siquiera hizo falta abrir el frasco para poder examinar el órgano. Los expertos notaron que el corazón estaba cubierto con una fina capa de materiales fibrosos blancos y, además, eran visibles pequeñas lesiones, lo que para los científicos eran síntomas reveladores de c omplicaciones graves de la tuberculosis , es decir, de pericarditis.