David Jacoby (Kaspersky Lab): "Para que la ciberseguridad se desarrolle tienen que existir los delincuentes"

Las ciberamenazas deben ser entendidas como un proceso de engaño. Un 'malware' siempre infecta un dispositivo porque el usuario creía que estaba abriendo un fichero o instalando un programa de confianza. Para lograrlo, los delincuentes no solo trabajan en la burla de los sistemas de seguridad del equipo, sino también en los factores psicológicos que llevan a la víctima a caer en la trampa.

El concepto de 'hackeo' se entiende como un fenómeno "similar al yin y el yang", según explica el analista 'senior' de seguridad de Kaspersky Lab, David Jacoby, en una entrevista concedida a Portaltic. La lucha contra las ciberamenazas es entendida por el representante de la compañía rusa como un símil de la investigación contra enfermedades: "para eliminar el cáncer, este tiene que existir o no habría nada que eliminar", y de igual modo, para conseguir un Internet cada vez más seguro, "tiene que haber delincuentes que creen nuevos ataques" que a su vez sean frenados por los investigadores.

Es por ello que Jacoby entiende el 'hacking' como una actividad "muy buena para todos", pero aclara que esta opinión tiene que ver con aquellas prácticas destinadas a "hacer que un producto sea mejor", en contraste con la "actividad delictiva" con la que también se relaciona. Así, para el desarrollo de la ciberseguridad como disciplina, "es necesario tener estas dos caras: la buena y también la mala". "No tendríamos 'firewalls' o compañías de seguridad si no existiese este tipo de criminales", resume.

Sobre esta última ciberamenaza, Jacoby alerta de que este tipo de información "es muy fácil de vender porque mucha gente quiere comprarla", mientras que el robo de datos de tarjetas de crédito y cuentas de PayPal permite "generar dinero de manera muy rápida". Por el contrario, intentar vender documentos robados a una agencia de inteligencia de seguridad "no es muy rentable", porque "muy poca gente" está interesada en adquirir este tipo de datos.

Uno de los temas abordados por David Jacoby durante el evento anual de Kaspersky Lab que la compañía celebró entre los días 12 y 14 de noviembre en Dublín (Irlanda) fue la historia del 'hacking'. Para el experto de la compañía de ciberseguridad, el componente financiero es una gran diferencia entre la actualidad y los orígenes de estas prácticas. En los años 70 y 80, se 'hackeaba' "porque era un reto y porque se podía alardear ante otros amigos", pero no para ganar dinero. "Si tenías suerte, podías hacerte con alguna información sobre tarjetas de crédito, por ejemplo", apunta.

Para demostrar estos efectos, David Jacoby inició hace unos años un proyecto consistente en la adición masiva de personas como contactos en Facebook. "Tengo 5.000 amigos; no los conozco. Son blogueros, gente conocida en los bares de noche de Suecia --donde él reside--, inversores, políticos u otra gente aleatoria", explica el experto de Kaspersky Lab. De ese grupo de personas, recibe 'Me gusta', comentarios y mensajes, por lo que "existe una relación, la de amigos de Facebook", a pesar de no conocer físicamente a toda esta gente.