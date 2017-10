Colin Angle (iRobot): "El Internet de las Cosas tiene que consistir en convertir al propio hogar en un robot"

El fabricante estadounidense iRobot lleva 27 años consolidado en el campo de la robótica de consumo, gracias especialmente a su familia de aspiradores Roomba, cuyo primer modelo vio la luz en 2002. Frente a un sector tendente hacia la industria y la fabricación, la compañía presidida por Colin Angle ha apostado por mantenerse en el ámbito doméstico, donde ha conseguido alcanzar una cuota de mercado de un 87% en España y un 65% a nivel global.

La tecnología del IoT evolucionó a continuación, prosigue Angle, hacia asistentes como Amazon Alexa o Google Home que responden de forma natural a órdenes de voz, "pero la casa todavía no es lo suficientemente inteligente como para entender el tipo de cosas que el usuario quiere decirle". El presidente de iRobot pone como ejemplo que si se le pide a uno de estos asistentes que encienda la luz de la cocina, este "no sabe qué es una cocina ni lo que se desea encender". Además, aunque se puede programar la función, "la gente no lo hace porque tiene cientos de dispositivos y supone mucho trabajo". "La voz es mejor, pero no es suficiente", concluye.