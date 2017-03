Christian Gálvez analiza las distintas caras de Leonardo Da Vinci en su último libro, 'Leonardo Da Vinci -cara a cara-'

El escritor y presentador de televisión Christian Gálvez ha publicado este jueves 23 de marzo su nuevo libro, 'Leonardo Da Vinci -cara a cara-' (Aguilar), un ensayo en el que aborda y analiza distintas teorías de historiadores y expertos en arte relativas a la imagen del artista florentino. "No hay ninguna evidencia científica de que este retrato represente Leonardo Da Vinci", ha asegurado Gálvez en referencia al supuesto 'Autorretrato' que custodia Biblioteca Real de Turín.

Así lo ha puesto de manifiesto Gálvez en el marco de la presentación del citado ensayo, que ha tenido lugar en la Biblioteca Nacional de España (BNE), y ha contado con la presencia del periodista y presentador de Informativos Telecinco Pedro Piqueras; el consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile; la directora de la Biblioteca Nacional de España, Ana Santos Aramburo; y el director del Teatro Real, Ignacio García Berenguer, entre muchos otros asistentes.

Durante su intervención, el presentador de 'Pasapalabra' ha explicado que el 'Autorretrato' de la Biblioteca Real de Turín está datado entre 1513 y 1516, lo que supone "representar a un hombre de 61 a 64 años". "La primera noticia y esto es lo que llama muchísimo la atención, surge por primera vez en 1810 y surge como copia. El original llega a Turín en 1839", ha destacado.

"En pleno Romanticismo, en 1810 se cargan toda la iconografía que se había representado de Leonardo Da Vinci después de su muerte y se representa con este dibujo. La aparición de este retrato coincide con la independencia de las colonias, con la revolución industrial, con el surgimiento del anhelo nacionalista, con el inicio de la unificación italiana y el romanticismo", ha detallado.

Sin embargo, esta no es la única imagen que Gálvez ha investigado a través de más de 670 páginas, prologadas por el historiador Ross King. Así, se ha referido al retrato atribuido a Francesco Melzi. "Por repercusión artística, por el conocimiento que se tiene del porvenir del boceto, una trazabilidad perfecta desde que sale de las manos de Melzi hasta que acaba en la Biblioteca Real de Windsor tiene todas las condiciones para poder representar a Leonardo", ha señalado.

"No podemos, como investigadores periodísticos o científicos, decir con cien por cien de afinidad que un retrato no representa a Leonardo Da Vinci o representa cien por cien a Leonardo Da Vinci porque no poseemos una máquina del tiempo", ha subrayado, al tiempo que ha indicado que mediante estudios comparativos se pueden hallar "noticias sorprendentes".

En este sentido, Christian Gálvez ha mostrado el 'David' y el 'Santo Tomás', ambos pertenecientes a Andrea del Verrocchio, maestro de Da Vinci en su etapa de estudiante en Florencia. En este punto, ha señalado que el 'David', según la mayoría de los especialistas, "podría representar a un joven modelo llamado Leonardo Da Vinci", al tiempo que ha defendido que la obra de Melzi y la conocida como 'Tavola Lucana' son "perfectamente compatibles".

"Hay compatibilidades y discrepancias entre los rostros que representan el retrato de Leonardo de la Biblioteca Real de Windsor y el retrato de la 'Tavola Lucana'", ha recalcado el presentador de Telecinco, para después añadir que el problema que se presenta en la actualidad es que se están analizando imágenes en dos dimensiones y en tres. "La gran noticia es que todos los estudios científicos, artísticos e históricos excluyen por completo al 'Autorretrato' que hoy día se guarda en la Biblioteca Real de Turín", ha apostillado.

Por otro lado, Christian Gálvez ha defendido que el 50 por ciento de los retratos de Da Vinci que alberga la Biblioteca Nacional de España coinciden con el retrato de Windsor, mientras que el otro 50 por ciento restante lo hace con el de la 'Tavola Lucana'. "Todos ellos, morfopsicológicamente, son compatibles", ha afirmado.

En el marco de esta investigación, el presentador descubre que Leonardo Da Vinci no sufrió hemiplejía, sino, en todo caso, paresia una parálisis local o parcial. Además, otro de sus descubrimientos tiene que ver con la escritura especular o escritura en espejo. "No esconde misterios", ha manifestado, para después agregar que "no había ningún tipo de exclusividad en la letra de Leonardo".

En la obra han colaborado especialistas de diferente índole, como los técnicos en morfopsicología de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil Juan Manuel García López y José Diego de Alba González hasta Francisco Etxeberria -especialista en Medicina Legal y Forense y en Antropología y Biología Forense-. "En la investigación periodística y científica no existe el yo. Existe, por encima de todas, las cosas el nosotros", ha declarado.

El periodista y presentador de Informativos Telecinco Pedro Piqueras ha calificado a Gálvez de "muy listo" y "muy trabajador, siempre entusiasmado con todo lo que hace". Christian Gálvez (Madrid, 1980) compagina su labor al frente de 'Pasapalabra' con el estudio e investigación del Renacimiento y sus figuras más destacadas.