Carme Artigas (Synergic Partners) destaca el uso de Big Data para lograr un impacto económico real en las empresas

La CEO y fundadora de Synergic Partners, Carme Artigas, ha analizado la aplicación empresarial de Big Data en el marco de la conferencia central de Big Data Week Madrid 2017, celebrada este martes, donde ha identificado como mayores retos la escasez de talento y de políticas de gobierno y la falta de priorización de los casos de uso, y ha destacado la importancia de esta tecnología para lograr un impacto económico real.

Entre los retos por abordar, Artigas ha destacado la escasez global de talento analítico. "No es fácil para una empresa encontrar perfiles expertos en análisis, arquitectura y visualización de datos. Y cuando los tiene, por lo general se concentran en un departamento en particular, de manera que el talento no se distribuye por igual en toda la organización", ha desgranado.