Astrónomos presentan mañana en Madrid MOSAIC, instrumento del futuro ELT para observar las primeras etapas del Universo

Astrónomos presentan este viernes, 20 de octubre, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el espectrógrafo multi-objeto MOSAIC, instrumento del futuro telescopio más grande del mundo en el visible/infrarrojo --el ELT-- y que tendrá "capacidades sin precedentes" para trazar las primeras estructuras visibles en el Universo y la materia visible e invisible en esas primeras etapas.

La presentación tendrá lugar en la clausura del congreso internacional 'Spectroscopic surveys with the ELT: a gigantic step into the Deep Universe', y participarán el investigador principal de MOSAIC, François Hammer; el profesor de la UCM y representante en España del consorcio internacional MOSAIC, Jesús Gallego; el investigador Jorge Iglesias, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA); el coordinador de la Red de Infraestructuras de Astronomía de España (RIA), Vicent J. Martínez; y el vicerrector de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento de la UCM, José Manuel Pingarrón.