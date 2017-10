Arranca Madrid Gaming Experience con las últimas novedades en el sector de los videojuegos y consolas

Los visitantes a la feria Madrid Gaming Experience, que se celebra este fin de semana en Ifema (Madrid), tendrán la posibilidad de probar la consola Xbox One X de forma "masiva" y conocer las últimas novedades en videojuegos.

Los amantes del volante y la velocidad podrán poner a prueba su habilidad con títulos como 'Forza Motorsport 7', 'Project Cars 2', 'F1' y Dirt 4, mientras que los aficionados a los "combos imposibles" contarán con videojuegos como 'Injustice 2', 'Marvel vs. Capcom: Infinite y Tekken 7'. También habrá otros títulos de acción como 'Battlefield' y 'Tom Clancy's Rainbow Six Siege'.

Por otro lado, el campeón y el subcampeón de la edición pasada en Gamepolis (Málaga), Giants Only The Brave y ThunderX3 Baskonia, serán los equipos invitados para participar en la competición nacional profesional de League of Legends: ESL Masters. También estará presente Movistar Riders y The G-Lab Penguins tras vencer en las clasificatorias celebradas el pasado 4 de octubre.