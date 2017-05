Angel Moreu (IBM): "Las empresas no deben cuestionarse si necesitan 'cloud', tienen que preguntar que 'cloud' necesitan"

El servicio de 'cloud' o de computación en la nube es una de las grandes apuestas de IBM para sus clientes debido a su importancia para las empresas de la era digital, como afirma Angel Moreu, directora de IBM Cloud España, en una entrevista a Portaltic. "El 'cloud' es la diferencia entre ser hoy y ser mañana, entre ser disruptor o si te van a disruptir".

En este sentido, la transformación digital de las empresas a 'cloud' es otro de los caminos a seguir por la compañía norteamericana. "La administración pública y las grandes empresas no pueden transformarse totalmente a la nube porque nacieron antes de esa época", destaca la directiva de IBM, aunque aclara que este factor no impide que haya un camino de adopción. "Hay que transformar lo que se pueda a 'cloud'. Lo fundamental es no tirar la inversión de empresas en miles de líneas de códigos y que para hacer un cambio no haya que tocarlo todo", explica.