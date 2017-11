Abren un expediente disciplinario al juez que archivó el caso de Yéremi Vargas

En su auto recogía que los motivos que inicialmente llevaron a la imputación de 'El Rubio' "no dejan de ser meras afirmaciones y valoraciones subjetivas de los miembros del equipo de investigación ya esgrimidas para la investigación de otros sujetos en idénticos o similares términos", que fue lo que motivó la declaración como investigado pero, añade, tras la práctica de las diligencias de investigación oportunas, "no se confirmaron".



"No existe, por tanto, ningún indicio de la participación de Antonio Ojeda en la desaparición investigada en las presentes actuaciones, ni de ninguna otra persona. Por lo que ha de acordarse el sobreseimiento provisional y archivo de la causa", indica el auto.