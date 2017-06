Un hombre acusado de matar a su expareja de 85 puñaladas: "Daba palos de ciego"

Un hombre se ha sentado en el banquillo de los acusados por haber matado de 85 puñaladas a su compañera sentimental un mes después de que esta decidiese separarse de él. En su declaración, ha asegurado que reaccionó así después de que la víctima le amenazara con un cuchillo y le plantease que dos de sus hijos podían no ser suyos. "Daba palos de ciego. Estaba ofuscado", ha dicho.

La noche anterior al incidente, el 11 de febrero de 2015, el hombre llamó a su expareja por teléfono hasta en 13 ocasiones , y éste ha justificado esta actuación en que tenían que colgar "frecuentemente" porque ella estaba cuidando "al abuelo". En esas conversaciones "hablamos de nuestra relación en general y no amenacé con matarle", ha aseverado.

Al día siguiente ha afirmado que acudió a casa de su expareja porque ella le pidió que le llevara en coche a un sitio, ya que si no "tenía que coger dos autobuses". Así, se presentó allí, llamó al timbre de bajo y subió hasta la puerta. "Fue ella la que me pidió que subiera porque no encontraba el bonobús", ha aseverado.