Ocho de cada 10 víctimas de violencia machista no denuncia a sus agresores

Es necesario denunciar la violencia machista, incluso los testigos porque muchas veces la víctima no denuncia. Las imágenes de la paliza de un hombre a una menor en Benidorm lo dejaron claro el miércoles. Tras ser brutal y salvajemente golpeada por su novio, se levanta y va detrás de él. El caso vuelve a dejar en evidencia la gran dependencia emocional de algunas víctimas hacia sus agresores.A pesar de que la agresión quedó grabada, cuando la Policía les identificó ella se negó a denunciarle, incluso afirmó que la agresión fue consentida. No es un caso aislado. Son muchas las víctimas de violencia machista que no denuncian a sus agresores. Según la Asociación de Mujeres Maltratadas, "tienen miedo y no denuncian. Por eso las penas son muy bajas". En la mayoría de los últimos casos grabados por las cámaras, las mujeres tampoco denunciaron. Son ellas las que necesitan un sistema que haga más fácil castigar al agresor. "Tiene que cambiar la ley. Aunque ellas tengan miedo, que se les castigue de manera más dura". Las cifras son alarmantes: 8 de cada 10 víctimas de violencia machista no denuncia.