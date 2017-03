Una menor agredida por su pareja en Alicante asegura que la paliza fue consentida

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 1 de marzo a un joven de 26 años que propinó una paliza a su pareja sentimental, de 17 años, en plena calle de Benidorm (Alicante), según ha informado la Comisaría Provincial de Alicante en un comunicado.



La investigación se inició el 27 de febrero, cuando los agentes recibieron una denuncia en relación a un presunto delito de daños, por lo que se iniciaron unas pesquisas que acabaron confirmando que se trataba de un caso de violencia de género.



Fruto de la investigación, los agentes visualizaron a través de una cámara de seguridad unas imágenes que registraban una violenta agresión de un hombre hacia una mujer. El varón, de origen boliviano, golpeaba a su víctima en repetidas ocasiones, propinándole patadas y puñetazos en diversas partes de su cuerpo, y provocando que la chica cayera al suelo en más de una ocasión, cuando el atacante no cesó en su empeño de golpearla.



Ante tales hechos, se hizo cargo de la investigación la Unidad de Atención y Familia de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Benidorm, a vista del documento gráfico que mostraba un presunto caso de violencia de género.



En el transcurso de la investigación, se pudo averiguar que se trataba de una pareja de jóvenes, compuesta por un varón de 26 años y por una menor de 17 años, el agresor boliviano y la víctima de República Checa.



Una vez se concretaron las identidades, se estableció un dispositivo para la localización de ambas personas, y los agentes procedieron a la detención del varón por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar.



La víctima, menor de edad, una vez informada de sus derechos en materia de violencia de género y tras recibir la asistencia especializada, quedó ingresada en el Centro de Recepción de Menores de Alicante, por encontrarse en situación de desamparo.



Fuerte dependencia emocional



Tal y como es habitual en este tipo de víctimas de violencia de género, la menor mostraba una "fuerte dependencia emocional" respecto al agresor, motivo por el que no quiso formular denuncia ni emprender acciones civiles ni penales contra éste, y llegó a manifestar que la agresión había sido consentida por ella. Además, no existían denuncias previas ni antecedentes policiales entre la pareja, según las mismas fuentes.



Pese a sus manifestaciones vertidas, la Unidad de la Familia y Mujer de la Comisaría de Benidorm, procedió de oficio a la detención del presunto autor y a dar un "trato prioritario" a la víctima teniendo en cuenta la contundencia de la agresión y la "especial vulnerabilidad" de la mujer, al tratarse de una menor en situación de desamparo.



Pese a la negativa de la víctima a tomar ningún de acción legal contra su agresor, desde la Fiscalía se solicitó una orden de alejamiento de dos años con respecto a su pareja. El detenido pasó a disposición judicial en la mañana del 3 de marzo de 2017, donde acordaron entre otras medidas una orden de alejamiento en favor de la víctima.



La denuncia es "crucial"



Para evitar "episodios lamentables" como éste, la Policía Nacional ha apuntado que es necesario que las víctimas denuncien cuanto antes todo tipo de maltrato, para que las diversas instituciones que luchan contra este tipo de lacra puedan intervenir y evitar desgracias futuras.



Desde la Comisaría Provincial de Alicante, y especialmente a través de la labor que desempeña la Policía Nacional a través la Delegación Provincial de Participación Ciudadana en la ciudad, también han destacado que se está potenciando el número de charlas en las diferentes instituciones de lucha contra la violencia sobre la mujer de la provincia en aras a prevenir la comisión de este tipo de delitos.