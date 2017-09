Los niños tutelados en familias de acogida sólo representan el 14% por la falta de ayudas e incentivos, según expertos

Los menores de 18 años tutelados que viven con familias de acogida en España ascienden a 6.000 (el 14% del total) , mientras que en Inglaterra o Suecia este dato se eleva al 70%. Los expertos reclaman un sistema de incentivos y de ayudas a las familias que están dispuestas a acoger a estos menores de forma temporal.

Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en España hay unos 42.000 menores a los que se aplican diversas medidas de protección porque su familia no puede cuidar de ellos. Muchos de estos niños cumplen requisitos para ser acogidos temporalmente mientras la familia biológica resuelve los problemas que le impiden ocuparse de ellos.

"Si no dispones de una serie de recursos es difícil acoger y por eso quizás las familias con más apoyo económico y técnico estarían dispuestas a hacerlo", sostiene este educador social, que añade que esta no es única razón que explica el déficit de las familias acogedoras en España.

Atribuye el bajo número de acogimientos familiares a la falta de información que hay sobre este sistema, pues, según advierte, todavía hay mucha gente que confunde acogida con adopción. En este sentido, explica que la acogida no es un paso previo a la adopción, sino que tiene como objetivo que el niño vuelva con la familia de origen. "La familia acogedora debe tener claro que un día el niño se reintegrará en su entorno familiar", añade.

El también profesor de Educación Social de la UOC, Jordi Solé, esgrime otra razón para explicar por qué el acogimiento familiar de un menor no es una práctica muy extendida. A su juicio, en España no se facilita la conciliación laboral y familiar, "que hace difícil que alguien quiera acoger a un niño, por el mismo motivo que en un país con el índice de natalidad más bajo de Europa no se tiene un hijo propio".