La triste historia de la niña de nueve años que murió por comer una tortita

Ahora, Lakshmi, madre de la niña, ha indicado al medio inglés que “el médico dijo que parecía que no era la mora en concreto, pero había algo que podía tener leche . Las tortitas eran sin leche, pero no estamos seguro si los ingredientes habían sido contaminados. Pero no teníamos productos lácteos en casa. La causa exacta de la muerte es desconocida y nos ha dejado muchas preguntas”.