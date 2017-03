Testigo de la violencia de género en plena calle en Mallorca

Un hombre ha sido detenido por golpear a su pareja en Palma de Mallorca. No ha sido ella quien le ha denunciado, sino un testigo que grabó la agresión en plena calle y llevó el vídeo a la Guardia Civil para que actuara de oficio. Ocurrió a plena luz del día. En el coche comienza una acalorada discusión entre la pareja. Él le pega a ella una bofetada con extrema violencia. El hombre continúa con la agresión y le da varios puñetazos. La mujer intenta escapar pero el agresor le agarra bruscamente del pelo. Casos como este, donde la víctima no se atreve a denunciar al agresor, se repiten a menudo. Lo vimos en Lugo y también en un portal de un edificio de San Juan, en Alicante. El miedo, la dependencia emocional o los propios hijos son los frenos para no denunciar.