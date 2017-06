Las temperaturas máximas y mínimas seguirán muy altas hasta finales de esta semana ya que se mantendrá la estabilidad, aunque puede haber alguna tormenta vespertina sobre todo en zonas de montaña, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que señala que estos valores están entre 7 y 11 grados centígrados por encima de lo normal.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha explicado a Europa Press que la pasada madrugada las mínimas se quedaron entre 5 y 10 grados centígrados por encima de los valores normales para esta época, como en Madrid, donde el mercurio no bajó de 24 grados centígrados, lo que equivale a 8 grados centígrados por encima del valor climatológico normal.

Del Campo ha indicado también que a pesar de las temperaturas elevadas, este domingo no se produjeron efemérides pero no descarta que si persiste la situación podría registrarse algún récord de máximas y sobre todo de las mínimas. "De momento no es ola de calor", ha insistido.